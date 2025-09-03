Спорт

«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 

Спорт 03.09.2025 21:33
«Ротор» сегодня, 3 сентября, в восьмом туре Первой лиги на выезде не оставил шансов «Чайке» из села Песчанокопского и разгромил ее со счетом 6:0. Волгоградская команда провела лучший матч в этом сезоне и одержала самую крупную победу под руководством Дениса Бояринцева, вызвав тем самым восторг болельщиков. 

Тренерский штаб «Ротора» по сравнению с матчем со «Спартаком» произвел несколько перестановок в стартовом составе. С первых минут вышли Фомин, Бардыбахин и Давидян, оставшиеся в запасе в прошлой встрече. Также с самого начала в линии атаки появились экс-футболисты «Чайки» - Арбузов и Хохлачёв, у которых наверняка был особый настрой на противостояние со своим бывшим клубом. Хохлачёв и вовсе всю карьеру провел в команде из Ростовской области до перехода этим летом в «Ротор», поэтому для него первое после ухода возвращение в Песчанокопское выдалось особенно эмоциональным.

В свою очередь, стартовый состав «Чайки» насчитывал сразу шесть молодых экс-футболистов «Спартака-2», которые вместе с теперь уже бывшим наставником столичного клуба Дмитрием Комбаровым переехали на берега Дона в летнее межсезонье. Остался в резерве запомнившийся по выступлениям за «Ротор» в свое время защитник Данил Пелих. 

С первых минут волгоградские футболисты завладели инициативой. И результат не заставил себя долго ждать. Фомин прицельно из аута выбросил мяч на Кайнова. Максим, выигравший верховую борьбу, переправил мяч на Арбузова. Ярослав, оставшись без опеки, с близкого расстояния «расстрелял» ворота «Чайки» и открыл счет. Таким образом, 21-летний полузащитник огорчил бывших одноклубников и отличился во втором матче подряд.

Гости продолжали действовать первым номером. Вскоре Симонян с углового навесил, и Покидышев, повиснув в воздухе на сопернике, нанес удар, - мяч обидно пролетел рядом со штангой. Затем огрызнулись и хозяева. Пополитов находился в выгодной позиции в штрафной, но не не смог обработать мяч, из-за чего лишился хорошей возможности нанести опасный и потенциально голевой удар.

Как и в матче со «Спартаком», снова дальний выстрел совершил Кайнов - немного не хватило точности Максиму. И все же сине-голубые добились своего и удвоили преимущество в концовке тайма. Гости мастерски разыграли очередной угловой. Давидян выполнил радиоуправляемую передачу в штрафную. Волгоградские игроки грамотно и без нарушения правил заблокировали путь к мячу песчанокопцам. Оставшийся в полном одиночестве Макаров в одно касание поразил ворота, установив счет 2:0 в пользу «Ротора» по итогам 45-минутки. 

Волгоградцы были настроены продолжать давление во второй половине встречи, о чем в интервью в перерыве заявил Хохлачёв.  

- Непростая игра. Мы готовились к ней. Хорошо, что забили два. Надо не останавливаться, забивать еще и добивать соперника, - прокомментировал итог первого тайма нападающий.

И, как показал второй тайм, слова Хохлачёва оказались пророческими. «Ротор», поймав кураж, устремился в атаку и явно собирался увеличить разницу в счете. «Чайке» не помогла улучшить игру даже двойная замена, совершенная в перерыве. К слову, одним из появившихся на поле футболистов стал 18-летний уроженец Волгограда - нападающий Арсений Филёв.

Но блистали в атаке этим вечером только волгоградские футболисты. На исходе практически часа встречи Симонян с правого края ассистировал Хохлачёву, который с близкой дистанции отправил мяч в сетку и забил тем самым первый гол в «Роторе». Дебютным мячом в составе сине-голубых вскоре отметился и Давидян, замкнувший пас Макарова все с того же правого фланга. В этот момент интрига матча окончательно умерла.

В заключительную десятиминутку гости забили еще дважды. Вышедший на замену Шильников заработал пенальти и сам же его реализовал. И в самой концовке Сафронов, также появившийся на поле  во втором тайме, поразил ворота окончательно развалившейся к этому моменту песчанокопской команды и установил итоговый счет сверхголевого матча - 6:0. Это самая разгромная победа «Ротора» под руководством Дениса Бояринцева и самая крупная разница в счете во всей Первой лиге в нынешнем сезоне.   

Феерическую победу разделила с футболистами «Ротора» и группа болельщиков, которые приехали поддержать свою команду. Фанаты не умолкали на протяжении всей игры и на подъеме  распевали известный хит Шуфутинского «3 сентября».
А те, кто не находился в эти минуты на трибунах, делились впечатлениями в соцсетях.
- Матч – огонь! – восторгался один из фанатов.
- Что это было???! – изумлялся другой.  

Волгоградцы благодаря сегодняшней сокрушительной победе заработали 14 очков и как минимум до завтрашнего матча своих ближайших конкурентов «Челябинска» против «Факела» поднялись на пятое место в турнирной таблице. В следующей игре подопечные Бояринцева на «Волгоград Арене» встретятся с ФК «СКА-Хабаровск» 7 сентября. Начало матча в 18-00 ч. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» t.me

