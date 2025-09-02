Расследования

Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в Москве

Волгоградская чиновница Анна Елисеева обжаловала продление ареста в московском суде. По данным картотеки Басманного районного суда, апелляционная жалоба на решение райсуда была подана 8 августа. Сегодня, 2 сентября, она направлена в Московский горсуд. 

Напомним, 4 августа Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения для заместителя руководителя департамента экономического развития и инвестиций в виде содержания под стражей. 

Анна Елисеева была задержана 12 марта и этапирована в Москву. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения чиновнице продлевается уже второй раз. 

