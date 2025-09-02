



Волгоградские дзюдоисты Захар Калитвянский, Анастасия Архипова и Амина Бехешти завоевали бронзовые медали на трех турнирах.

Калитвянский в весе до 81 кг стал третьим на соревнованиях памяти Виктора Черномырдина в Оренбурге. Захар в первой схватке уступил москвичу Алимхану Сейдиеву, а затем досрочно победил соперников из Татарстана, Москвы и Ульяновской области. В решающем поединке за бронзовую награду Калитвянский одолел столичного оппонента Кирилла Кадыкова и поднялся на третью ступень пьедестала почета.





Аналогичного результата достигла Амина Бехешти. Волгоградская спортсменка на соревнованиях в Нальчике в весе до 57 кг оказалась сильнее Полины Донцовой из Краснодарского края, Томирис Хестановой из Санкт-Петербурга и Софьи Кулабуховой из Ставрополя. В полуфинале Бехешти не устояла перед краснодарской соперницей и отправилась бороться за бронзу с Марией Афанасиади. Амина в противостоянии с кубанской соперницей проявила мастерство и одержала очередную победу, которая принесла ей бронзу.

До третьего места на межрегиональных соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Саратове, посвященных памяти воинов-десантников, на призы чемпиона России Максуда Ибрагимова добралась и Анастасия Архипова из Волжского. В категории до 48 кг воспитанница тренеров Александра и Татьяны Дьяконовых уверенно преодолела групповую стадию и добралась до полуфинала. В этом раунде Анастасия уступила, но затем выиграла свою схватку за бронзу и на мажорной ноте завершила турнир.

Напомним, еще один волгоградский дзюдоист Матвей Антонов стал бронзовым призером первенства мира в Болгарии.