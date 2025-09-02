Следствие обвиняет директора строительной организации в Волгограде в сокрытии от налогообложения более 12 миллионов рублей доходов. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Директор стройорганизации обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В ходе расследования установлено, что у организации, которую возглавляет фигурант уголовного дела, образовалась задолженность перед государством по налогам и обязательным платежам в сумме более 12 миллионов рублей.

- Налоговыми органами были приняты меры принудительного взыскания, в том числе приостановлены операции по расчетным счетам предприятия, - сообщили в региональном СК. - Осознавая наличие задолженности и действующие ограничения, руководитель предприятия предпринял меры к сокрытию денежных средств.

По версии следствия, для этого поступающие платежи перечислялись не на счета организации, а на счета подконтрольной фигуранту фирмы. Далее деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

Фигурантом уголовного дела, по данным информагентства, является директор ООО «СК «Желдорсервис», зарегистрированной в Волгограде. Организация основной своей деятельностью указывает строительство автомобильных дорог и автомагистралей.