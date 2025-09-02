



В Перми прошла IX Всероссийская конференция Экспо-Баскет, в ходе которой Российская Федерация баскетбола (РФБ) отметила наиболее успешные региональные федерации и проекты по разным направлениям. Волгоградская академия баскетбола «Титаны» получила высшую награду за большой вклад в развитие баскетбольного двоеборья.

От Волгоградской области на конференции в качестве почетного гостя по приглашению от легендарного спортсмена и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко присутствовал директор ВАБ «Титаны» Алексей Бандурин. Кириленко отметил высокую эффективность волгоградского спортивного менеджера. Так, Алексей Бандурин организовал 17 турниров с 1 января по 15 августа 2025 года, чем поспособствовал популяризации баскетбола и двоеборья не только на территории региона, но и страны.

Это мнение поддержали руководитель Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, руководитель департамента киберспорта РФБ Вячеслав Дьяченко и начальник департамента РФБ Мира Хайруллина. А с президентом Федерации баскетбола Москвы Александром Новожиловым ВАБ «Титаны» достигли договорённости о плотном сотрудничестве.





Одним из самых значимых из состоявшихся турниров стал предварительный этап «Игр будущего», который прошел в Элисте. Состязания были проведены совместно с РФБ и Всероссийской Федерацией фиджитал-спорта. Чемпион турнира и серебряные призеры - команды из Калмыкии и Астрахани примут участие в финальном этапе «Игр будущего» в Нижнем Новгороде. К слову, «ТитаныПРО» на соревнованиях в Элисте стали третьими.

По итогам конференции в Перми и благодаря высшему результату в сфере развития баскетбольного двоеборья было также принято решение об организации филиала академии «Титаны» в Ульяновской области. Рассматривается возможность открытия представительства академии и в Орловской области.

Справка. Баскетбольное двоеборье – это дисциплина, в которой команды, состоящие из двух игроков, соперничают одновременно в киберспорте и вживую – на баскетбольной площадке.