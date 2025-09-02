Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшие





После процессуальной проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области выяснились новые подробности по уголовному делу о хищении денежных средств у трех пенсионеров, двое из которых являются инвалидами. Выяснилось, что сотрудниками местного почтового отделения также были похищены денежные средства, которые были предназначены для выплаты пенсий еще шестерым местным жителям.

Как ранее сообщалось информагентством, сотрудники отделения почты в Урюпинске при получении денежных средств, предоставили Соцфонду недостоверные сведения о доставке и получении выплат трем заявителям. Вместо этого сотрудники внесли эти деньги в кассу, чтобы скрыть недостачу.

После огласки данного прецендента в межрайонную прокуратуру обратились еще шесть человек, не получивших социальные выплаты, в том числе пенсию по потере кормильца.

В результате принятых мер задолженность по выплатам на сумму 160 тысяч рублей была полностью погашена.

- В отношении двух сотрудников отделения почтовой связи АО «Почта России» города Урюпинска, причастных к совершению хищения денежных средств пенсионеров, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), - рассказала официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.