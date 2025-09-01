В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозрения





Сегодня, 1 сентября, к вечеру заработало колесо обозрения Центрального парка культуры и отдыха после ЧП, случившегося днем. Как рассказали в пресс-службе парка, сотрудниками технической службы уже завершена замена вышедшего из строя привода на новый, который хранился в качестве запасного на складе.

Как ранее сообщалось информагентством, находившиеся в кабинках люди временно оказались в подвешенном состоянии. Спустя небольшое количество времени благодаря двум запасным приводным колесам аттракцион был запущен, и всех пассажиров удалось спустить вниз в штатном режиме.

- Мы в кратчайшие сроки подключили запасной привод и высадили пассажиров, эвакуации не потребовалось. В данный момент мы поменяли вышедший из строя привод на новый, колесо работает в штатном режиме, - пояснил главный инженер парка Виталий Деревянкин.

Как уточнили в парке, колесо обозрения в настоящее время уже принимает новых посетителей.