Ударит в полдень: волгоградцев призвали готовиться к сильной магнитной буре 2 сентября

Магнитные бури класса G3, которые считаются сильными и соответствуют 7 баллам из возможных 9, прогнозируются на Земле 2 сентября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения начнутся около полуночи и перерастут в сильную бурю.

Как ожидается, мощный геомагнитный удар ожидается около 12:00 мск 2 сентября. На это время прогнозируется пик возмущений.

Отметим, что тяжелее всего придется метеочувствительным людям, которые могут испытывать сильные головные боли, апатию и сонливость. Также возможно это скажется на радиосвязи, вызовет сбой в работе спутникового и навигационного оборудования, приведет к ложным срабатываниям защиты в энергетических системах.

Ранее, напомним, ученые сообщали о мощном выбросе солнечной плазмы, которая устремилась к Земле.