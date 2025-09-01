Под Волгоградом за 14,5 млн рублей отремонтируют расчищавший ВКМСК земснаряд

В Волгоградской области ищут подрядчика, который за 14,5 миллиона рублей выполнит текущий ремонт земснаряда «Инженер Попов», сообщает V102.RU со ссылкой на документы закупки. Работы планируется выполнить на производственных площадях в затоне Волгоградского РВПиС в Краснослободске.

На текущий ремонт отведено 60 дней. В перечне работ указаны дефектация корпуса, кабельных трасс и судовых устройств, очистка подводной и надводной части корпуса, окраска и прочие работы.

По информации Росморречфлот, самоходный дизель-электрический землесос с гидравлическим разрыхлителем «Инженер Попов» выполнял работы на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) для обеспечения необходимых для судоходства глубин на маршруте стратегически важного международного транспортного коридора «Север-Юг».

Фото: Росморречфлот