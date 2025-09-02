Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской области





Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в городе Камышине Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 23:05 водитель, управляя мотоциклом марки Honda, погиб в ДТП.

По предварительным данным, напротив дома №8 в 3-м микрорайоне мотоциклист наехал на бордюр и опрокинулся на проезжую часть. В результате водитель получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

