Общество

В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем Тарановым

Общество 01.09.2025 16:40
0
01.09.2025 16:40


Прощание с Сергеем Тарановым состоится завтра, 2 сентября, в Камышине Волгоградской области. Траурная церемония начнется в 12:00, в ритуальном зале похоронного агентства «Реквием» (ул. Терешковой 1А/3). Героя проводят в последний путь с воинскими почестями на городском кладбище.

Напомним, Сергей Таранов, имевший медицинское образование, был мобилизован на СВО 18 октября 2022 года. Он служил начальником военного медпункта и оказывал первую помощь раненым на поле боя. 

Сергей Таранов был ранен, последний раз приезжал в родной город весной для реабилитации, а потом вернулся туда, где был очень нужен. 

21 августа старший лейтенант медицинской службы С.А. Таранов погиб при исполнении должностных обязанностей. Ему было 39 лет. 

Напомним, как сообщало V102.RU, Сергей Таранов был разносторонней личностью. Его знали в Камышине как музыканта, поэта, видеооператора и альпиниста. Еще он обожал футбол и принимал участие в городских турнирах. Последний раз он встал на ворота любимой команды «Зенит», за которую выступал, в октябре 2022 года. После чего ушел на СВО. 

Фото «Наш Камышин» t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2025 17:42
Общество 01.09.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 16:21
Общество 01.09.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 16:12
Общество 01.09.2025 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:56
Общество 01.09.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:43
Общество 01.09.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:21
Общество 01.09.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:52
Общество 01.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:45
Общество 01.09.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:12
Общество 01.09.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:06
Общество 01.09.2025 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 12:31
Общество 01.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:34 Реклама
Общество 01.09.2025 11:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:33
Общество 01.09.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:11
Общество 01.09.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 10:15
Общество 01.09.2025 10:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
17:25
Пассажиры колеса обозрения в Волгограде оказались в подвешенном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем ТарановымСмотреть фотографии
16:21
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» мостаСмотреть фотографии
16:12
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного годаСмотреть фотографии
15:43
«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точкахСмотреть фотографии
15:21
Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентябряСмотреть фотографии
14:52
В аэропорту Волгограда временно введен план «Ковер»Смотреть фотографии
14:45
10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военнымСмотреть фотографии
14:29
В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:12
Судебный пристав помог задержать дезертира под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:06
Более 230 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды ко Дню шахтераСмотреть фотографии
13:50
Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в СофииСмотреть фотографии
12:47
На юге Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
12:36
Зарплата волгоградских учителей выросла до 40 тысячСмотреть фотографии
12:31
Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родамСмотреть фотографии
12:06
В матче «Ротора» и «Спартака» обновлен рекорд посещаемости сезона Смотреть фотографии
11:45
Череп и фрагменты человеческого скелета нашли волгоградцы в СНТСмотреть фотографии
11:34
В «Царицынской опере» пройдут гастроли театра оперы и балета Удмуртской республикиСмотреть фотографии
11:33
«Сталинград. Без срока давности»: 1 Сентября в школах Волгограда началось с урока ПобедыСмотреть фотографии
11:11
Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде построили первый надземный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП с автобусом перевернулся «ГАЗ Соболь»: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:20
Две новые школы открыли в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:05
Волгоградская область заняла 72-е место в рейтинге престижной работыСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде 1 сентября открыли движение трамвая №10Смотреть фотографии
08:07
Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильникеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом набережная за 70 млн превратилась в руиныСмотреть фотографии
07:02
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентябряСмотреть фотографии
 