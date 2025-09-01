Прощание с Сергеем Тарановым состоится завтра, 2 сентября, в Камышине Волгоградской области. Траурная церемония начнется в 12:00, в ритуальном зале похоронного агентства «Реквием» (ул. Терешковой 1А/3). Героя проводят в последний путь с воинскими почестями на городском кладбище.
Напомним, Сергей Таранов, имевший медицинское образование, был мобилизован на СВО 18 октября 2022 года. Он служил начальником военного медпункта и оказывал первую помощь раненым на поле боя.
Сергей Таранов был ранен, последний раз приезжал в родной город весной для реабилитации, а потом вернулся туда, где был очень нужен.
21 августа старший лейтенант медицинской службы С.А. Таранов погиб при исполнении должностных обязанностей. Ему было 39 лет.
Напомним, как сообщало V102.RU, Сергей Таранов был разносторонней личностью. Его знали в Камышине как музыканта, поэта, видеооператора и альпиниста. Еще он обожал футбол и принимал участие в городских турнирах. Последний раз он встал на ворота любимой команды «Зенит», за которую выступал, в октябре 2022 года. После чего ушел на СВО.
Фото «Наш Камышин» t.me