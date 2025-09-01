Происшествия

Пассажиры колеса обозрения в Волгограде оказались в подвешенном состоянии

Происшествия 01.09.2025 17:25
В Волгограде сегодня на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) произошла остановка колеса обозрения. Как сообщает ИА «Высота 102», находившиеся в кабинках люди  временно оказались в подвешенном состоянии.

Видео из парка появилось днем 1 сентября в Telegram-канале «Ящик Пандоры». 



В пресс-службе ЦПКиО, в свою очередь, объяснили случившееся краткосрочным техническим сбоем. 

– Сегодня днем на аттракционе вышел из строя один из четырех приводов, что привело к паузе в работе аттракциона. Оперативно был задействован запасной установленный привод. Всех пассажиров оперативно спустили и высадили из кабинок, эвакуации не потребовалось, – сообщили в пресс-службе парка. – В настоящее время ведется замена вышедшего из строя привода. Уже через час-полтора аттракцион будет работать в штатном режиме. 

Здесь также уточнили, что для обеспечения безаварийной и безопасной работы колеса обозрения предусмотрено четыре привода, два из которых находятся в постоянной работе, еще два предусмотрены на случай выхода из строя работающих.  

