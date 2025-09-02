Общество

Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машин

Общество 02.09.2025 08:05
02.09.2025 08:05


Новая схема регулирования движения внедрена на одном из самых оживленных перекрестков в Волгограде – на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, теперь на этом участке функционируют светофоры, разделяющие потоки движения. 

Если раньше пешеходам приходилось уворачиваться от двигающихся на разрешающий сигнал светофора автомобилей, то теперь пешеходы и водители не встретятся на «узкой» дорожке. 

Новая светофорная система предусматривает три фазы:  отдельный режим для транспортных средств, движущихся по проспекту Ленина;  отдельный режим для транспорта по улице Краснознаменской и отдельный режим для пешеходов, включающий движение общего пешеходного потока.

Главное преимущество данной схемы — полная изоляция друг от друга транспорта и пешеходов. В главке подчеркнули, что это позволяет минимизировать ситуации одновременного пересечения перекрёстка автомобилями и пешеходами и снижает вероятность ДТП.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области t.me

