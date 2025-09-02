Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»





Основатель известной волгоградской компании поделился в своих соцсетях кадрами поездки в собачий приют «Уголек», которому сотрудники GRASS помогают на протяжении нескольких лет.

– В преддверии Дня защиты бездомных животных, увидел, что идет сбор, не смог остаться в стороне и лично от себя уже докупил корм и все необходимое, – поделился в соцсетях Михаил Грачев.

Сегодня в стенах приюта «Уголёк» обитают 207 собак самых разных пород. Каждая из них имеет свою уникальную историю, полную боли и разочарований, но также наполненную надеждой и любовью.





По словам Михаила Грачева, эта встреча произвела на него сильное впечатление:

– Глядя на этих животных, понимаешь, насколько несправедлива порой бывает судьба. Одни собаки были брошены людьми, другие оказались ненужными своим прежним владельцам... Несмотря ни на что, они продолжают верить людям, любят и ждут встречи с теми, кто подарит им новый шанс на счастье, – рассказал ИА «Высота 102» Грачев.





В своих соцсетях предприниматель призывает всех волгоградцев присоединиться к акции, переняв эстафету добра.