ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в Сети





В Волгограде оперативные сотрудники УФСБ России задержали 38-летнего местного жителя, который не скрывал своей симпатии к украинским террористам. В отношении волгоградца уже возбуждено уголовное дело об оправдании террористической деятельности в сети «Интернет». Кадры задержания пресс-служба управления ФСБ распространила 2 сентября.

– Установлено, что мужчина, выражая поддержку действиям запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения, разместил в сети публикацию, содержащую оправдания террористической деятельности указанной организации. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении фигуранта и его связей продолжаются, – говорится в официальном сообщении силовиков.







Отметим, что по ч. 2 ст. 205.2 УК России задержанному волгоградцу грозит лишение свободы сроком дом 7 лет.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области