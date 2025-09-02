Расследования

ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в Сети

02.09.2025
В Волгограде оперативные сотрудники УФСБ России задержали 38-летнего местного жителя, который не скрывал своей симпатии к украинским террористам. В отношении волгоградца уже возбуждено уголовное дело об оправдании террористической деятельности в сети «Интернет». Кадры задержания пресс-служба управления ФСБ распространила 2 сентября. 

– Установлено, что мужчина, выражая поддержку действиям запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения, разместил в сети  публикацию, содержащую оправдания террористической деятельности указанной организации. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении фигуранта и его связей продолжаются, – говорится в официальном сообщении силовиков. 




Отметим, что по ч. 2 ст. 205.2 УК России задержанному волгоградцу грозит лишение свободы сроком дом 7 лет. 

 Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

