В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунт

01.09.2025 18:45
Все чаще мошенники прибегают к взлому аккаунтов в социальных сетях для рассылки сообщений с целью обмана. Как распознать подобные взломанные профили рассказали в Киберполиции 1 сентября. 

— Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот прием так опасен — поясняют специалисты.

Самым главным признаком взлома может оказаться неожиданное сообщение о просьбе срочно перевести деньги или извещение о неожиданной неприятности. Также злоумышленника могут выдать неожиданные речевые обороты или эмодзи, которые ранее собеседником не использовались. В таком случае в МВД советуют у собеседника подтвердить свою личность вопросами, о которых знает лишь он. 

Также не стоит переходить по ссылкам или неизвестным сайтам, которые присылают с аккаунтов. Они могут содержать вредоносное ПО или другие инструменты для похищения денежных средств и личной информации. Часто мошенники торопят свою предполагаемую жертву, чтобы ослабить его бдительность. 

