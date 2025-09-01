В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунт





Все чаще мошенники прибегают к взлому аккаунтов в социальных сетях для рассылки сообщений с целью обмана. Как распознать подобные взломанные профили рассказали в Киберполиции 1 сентября.

— Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из SMS, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке. Всё выглядит убедительно, потому что пишет вроде бы ваш друг или коллега, и именно поэтому этот прием так опасен — поясняют специалисты.

Самым главным признаком взлома может оказаться неожиданное сообщение о просьбе срочно перевести деньги или извещение о неожиданной неприятности. Также злоумышленника могут выдать неожиданные речевые обороты или эмодзи, которые ранее собеседником не использовались. В таком случае в МВД советуют у собеседника подтвердить свою личность вопросами, о которых знает лишь он.

Также не стоит переходить по ссылкам или неизвестным сайтам, которые присылают с аккаунтов. Они могут содержать вредоносное ПО или другие инструменты для похищения денежных средств и личной информации. Часто мошенники торопят свою предполагаемую жертву, чтобы ослабить его бдительность.