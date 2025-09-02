За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварии

Общество 02.09.2025 10:01
0
02.09.2025 10:01
Судебные приставы Дзержинского отдела УФССП России по Волгоградской области арестовали за долги имущество ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» на сумму 16,7 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, институт, находящийся в ведомстве Федерального медико-биологического агентства, задолжал за потребленную электроэнергию более 10,8 млн. руб.
– В счет оплаты долгов арестована передвижная лаборатория лекарственной безопасности и восемь клиник для лабораторных животных (вивариев). Ни одно из животных не пострадает – в настоящее время клетки пусты. Если должник не примет мер к погашению задолженности, арестованное имущество выставят на торги, – пояснили в службе по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта».
Помимо пеней и судебных издержек должнику придется оплатить и исполнительский сбор. Это не первый арест имущества института гигиены и профпатологии. Более года назад под меры принудительного взыскания для погашения долгов за энергоресурс попал принадлежащий институту внедорожник «Лэндровер».
– Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона, – отметили в пресс-службе энергокомпании.– Накануне самого ответственного периода работы энергосистемы – осенне-зимнего периода нагрузок – гарантирующий поставщик предпримет все меры для взыскания задолженности, предоставленные законодательством.
ИА «Высота 102» запросило комментарий о сложившейся ситуации у ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии». На момент публикации материала ответа не поступило.
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии Волгограда02.09.2025 13:09 Реклама
Общество 02.09.2025 13:09 Реклама
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВО02.09.2025 11:39
Общество 02.09.2025 11:39
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской области02.09.2025 11:06
Общество 02.09.2025 11:06
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»02.09.2025 09:41
Общество 02.09.2025 09:41
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу Дона02.09.2025 09:36
Общество 02.09.2025 09:36
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машин02.09.2025 08:05
Общество 02.09.2025 08:05
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшие02.09.2025 06:46
Общество 02.09.2025 06:46
Под Волгоградом за 14,5 млн рублей отремонтируют расчищавший ВКМСК земснаряд01.09.2025 20:50
Общество 01.09.2025 20:50
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозрения01.09.2025 20:27
Общество 01.09.2025 20:27
Волгоградских водителей с 1 сентября начали проверять на пьянство по новым правилам01.09.2025 20:00
Общество 01.09.2025 20:00
Ударит в полдень: волгоградцев призвали готовиться к сильной магнитной буре 2 сентября01.09.2025 19:02
Общество 01.09.2025 19:02
В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунт01.09.2025 18:45
Общество 01.09.2025 18:45
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем Тарановым01.09.2025 16:40
Общество 01.09.2025 16:40
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» моста01.09.2025 16:21
Общество 01.09.2025 16:21
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часа01.09.2025 16:12
Общество 01.09.2025 16:12