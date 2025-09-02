За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварии





Судебные приставы Дзержинского отдела УФССП России по Волгоградской области арестовали за долги имущество ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» на сумму 16,7 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, институт, находящийся в ведомстве Федерального медико-биологического агентства, задолжал за потребленную электроэнергию более 10,8 млн. руб.

– В счет оплаты долгов арестована передвижная лаборатория лекарственной безопасности и восемь клиник для лабораторных животных (вивариев). Ни одно из животных не пострадает – в настоящее время клетки пусты. Если должник не примет мер к погашению задолженности, арестованное имущество выставят на торги, – пояснили в службе по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта».

Помимо пеней и судебных издержек должнику придется оплатить и исполнительский сбор. Это не первый арест имущества института гигиены и профпатологии. Более года назад под меры принудительного взыскания для погашения долгов за энергоресурс попал принадлежащий институту внедорожник «Лэндровер».

– Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на стабильности энергосистемы региона, – отметили в пресс-службе энергокомпании.– Накануне самого ответственного периода работы энергосистемы – осенне-зимнего периода нагрузок – гарантирующий поставщик предпримет все меры для взыскания задолженности, предоставленные законодательством.

ИА «Высота 102» запросило комментарий о сложившейся ситуации у ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии». На момент публикации материала ответа не поступило.



