Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под Волгоградом





В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили об установлении хозяйки алабая, который покусал пять человек в Светлом Яре. По информации пресс-службы Главка МВД, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В полиции уточняют, что сообщение о нападении животного поступило в светлоярский районный отдел сегодня, 2 сентября.

– Медицинские сотрудники сообщили о том, что 46-летнему мужчине причинены телесные повреждения в результате нападения собаки. На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, – прокомментировали в региональном управлении МВД России.

Здесь также уточняют, что собака домашняя. Однако сегодня, оставшись без присмотра, алабай оказался на улице и набросился на мужчину.

– В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, – уточняют в полиции.

Напомним, что по данным облздрава, в другое медицинское учреждение поступило еще четыре человека – трое мужчин и женщина. Все они, по словам очевидцев, пытались отбить пострадавшего от алабая.