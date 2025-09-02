Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под Волгоградом

В Волгоградской области пять человек пострадали в результате нападения алабая. Инцидент, в результате которого на больничной койке оказались четверо мужчин и женщина, произошел в Светлом Яре.





Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, в больницу №15 доставлен 47-летний мужчина. Также пострадали 51-летний житель Светлого Яра, 29-ти и 20-летний мужчины, а также 45-летняя женщина – они находятся под наблюдением врачей в Светлоярской ЦРБ.

По имеющимся сведениям, нападению собаки подверглась первой женщина, мужчины попытались ее отбить и также были укушены животным.

– Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, проводится лечение, – уточнили в облздраве.

Редакция запросила комментарий в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, нападение собаки на людей произошло во дворе многоквартирного дома. В соцсетях уточняют, что пес вырвался за пределы частного домовладения, где содержался хозяином.

Видео: Волгоград / t.me