



31 августа 2025 года в Волгограде прошел масштабный праздник в честь 10-летия микрорайона «Долина». Юбилей стал событием для жителей всего города. Это был не просто праздничный вечер, а повод вспомнить путь «Долины» за десять лет и отметить её роль как одного из крупнейших проектов в регионе.

Главным музыкальным событием стал концерт под открытым небом: для гостей выступила легенда российской рок-сцены ЛИНДА. Её яркий стиль и мощная энергетика подарили зрителям атмосферу настоящего праздника.





Помимо концерта, гостей ждали фуд-корт, фотозоны, конкурсы и розыгрыши призов. Для детей были организованы веселые развлечения и мастер-классы.

Строительство «Долины» началось в 2015 году, и за десять лет район превратился в один из самых масштабных жилых проектов России. Сегодня здесь живёт более 50 тысяч человек. Построено свыше 200 домов, ещё 27 находятся в активной стадии возведения. И это только часть большого проекта – впереди новые кварталы, школы, детские сады и благоустроенные общественные пространства.





По данным портала ЕРЗ.РФ , «Долина» входит в топ-50 лучших новостроек страны. Жителям района доступна вся необходимая инфраструктура: школа «Долина знаний» на 1000 мест, три детских сада, магазины, кафе, фитнес-центры и салоны красоты. Кроме того, уже идёт строительство второй современной школы на 1280 мест, что сделает микрорайон ещё удобнее для семей с детьми. Вопросы безопасности решены комплексно: территория оборудована камерами видеонаблюдения, работает собственный ЧОП с круглосуточным дежурством и патрулированием. Для отдыха создан парк площадью 4 гектара с прогулочными и спортивными зонами и детскими площадками. Зимой здесь открывается бесплатный каток, а летом проходят мероприятия для всей семьи.





ГК DARS занимает первое место по объёму ввода жилья в Волгоградской области и входит в число крупнейших девелоперов страны. Компания реализует проекты в разных регионах России, включая Москву, Уфу, Хабаровск, Липецк и другие города. В Волгограде флагманским проектом DARS стал микрорайон «Долина» – масштабная застройка площадью 414 гектаров и жилой площадью более 1,3 млн кв. м, рассчитанная на период до 2035 года.

– Для нашей компании «Долина» – это больше чем стройка или инвестиция. За десять лет здесь вырос современный район, где живут десятки тысяч волгоградцев. Мы видим, как он меняет облик города: дети учатся в новых школах и детских садах, семьи проводят время в парке, а высокий уровень охраны даёт уверенность в завтрашнем дне. Этот юбилей для нас – подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении: создаём не просто квадратные метры, а комфортную городскую среду, – отметил Дмитрий Софронов, коммерческий директор ГК DARS.

Празднование стало символом того, какое место занимает «Долина» в жизни Волгограда: здесь формируется новое поколение и создаётся современная городская среда.

Фото: ГК DARS