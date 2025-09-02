В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВО

Прокуратура в Волгограде заступилась за семью участника СВО, ребенку которого отказали в предоставлении льгот по оплате за детский сад. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, при отказе в льготе 3-летней дочери военнослужащего было нарушено региональное законодательство.

В Волгоградской области законодательно закреплено, что семьи военнослужащих освобождаются от оплаты услуг по посещению несовершеннолетними дошкольных образовательных учреждений.

В адрес начальника Советского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате семье участника СВО предоставили положенные льготы, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото из архива V102.RU