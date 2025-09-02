Общество

«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу Дона

Общество 02.09.2025 09:36
В Иловлинском районе Волгоградской области на берегу Дона обнаружили мертвым местного жителя. Как рассказали жители хутор Ерецкий, накануне 68-летний мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. 

– Ушел на рыбалку 31 августа, первыми, конечно, начали бить тревогу родные, а сын лично отправился на поиски, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – В итоге сын нашел отца уже мертвым в трех километрах от хутора – там, где он привычно и рыбачил. Скорее всего, стало плохо с сердцем, а рядом никого не оказалось, чтобы помочь. 

В СУ СК России по Волгоградской области факт смерти мужчины подтвердили. В настоящее время следователями районного следственного отдела проводится проверка. По предварительным данным, следов насильственно смерти на теле пенсионера не обнаружено. 

