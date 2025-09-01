Волгоградских водителей с 1 сентября начали проверять на пьянство по новым правилам





В России с 1 сентября вступили в силу изменения в регламенте проверки водителей на состояние опьянения. Теперь интервал продувов через алкотестер составляет от 15 до 25 минут.

Также для водителей ужесточили и прохождение медосвидетельствования. На сдачу анализа мочи теперь отводится 30 минут с момента выдачи направления. Если за это время анализы так и не будут сданы, то от автомобилиста потребуют сдачи крови. Биологические материалы теперь будут храниться в течении трех месяцев с момента выдачи справки.

Также в направлениях в обязательном порядке медики должны будут указывать сведения о принимаемых водителем лекарствах. Данная мера позволит увеличить точность экспертизы.