Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в Софии

01.09.2025 13:50
Волгоградский спортсмен Матвей Антонов завоевал бронзовую медаль на первенстве мира среди юниоров до 18 лет. Воспитанник школы дзюдо Ленинска на соревнованиях в Болгарии успешно выступил в составе смешанной сборной России в весе до 81 кг.

Международный турнир в местной столице Софии начался для нашей команды с победы над соперниками из Германии со счетом 4:2. Затем в четвертьфинале россияне встретились с Монголией. Здесь Антонов выиграл свой поединок двумя эффектными бросками, но монголы победили в противостоянии с общим счетом 4:3.

Сборная России после неудачи отправилась в утешительную часть состязаний, где их первыми оппонентами оказались дзюдоисты из Казахстана. Антонов в схватке уступил  Кидирбаю, однако партнеры Матвея по команде помогли выиграть серию со счетом 4:2. 

Российские спортсмены благодаря этому успеху получили возможность побороться за бронзовые медали соревнований с бразильцами. В соперничестве с южноамериканцами наша команда вырвала победу - 4:3. Решающую встречу выиграл Денис Кулигин. 

Таким образом, Матвей Антонов внес свой вклад в завоевание третьего места и бронзовых медалей по итогам первенства мира.

Отметим, сестры Матвея Дарья и Анастасия также имеют достижения на российском и международном уровнях по дзюдо. 

Фото: «Федерация дзюдо Волгоградской области»/ vk.com

