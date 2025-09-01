Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в Софии

Волгоградский спортсмен Матвей Антонов завоевал бронзовую медаль на первенстве мира среди юниоров до 18 лет. Воспитанник школы дзюдо Ленинска на соревнованиях в Болгарии успешно выступил в составе смешанной сборной России в весе до 81 кг.
Международный турнир в местной столице Софии начался для нашей команды с победы над соперниками из Германии со счетом 4:2. Затем в четвертьфинале россияне встретились с Монголией. Здесь Антонов выиграл свой поединок двумя эффектными бросками, но монголы победили в противостоянии с общим счетом 4:3.
Сборная России после неудачи отправилась в утешительную часть состязаний, где их первыми оппонентами оказались дзюдоисты из Казахстана. Антонов в схватке уступил Кидирбаю, однако партнеры Матвея по команде помогли выиграть серию со счетом 4:2.
Российские спортсмены благодаря этому успеху получили возможность побороться за бронзовые медали соревнований с бразильцами. В соперничестве с южноамериканцами наша команда вырвала победу - 4:3. Решающую встречу выиграл Денис Кулигин.
Таким образом, Матвей Антонов внес свой вклад в завоевание третьего места и бронзовых медалей по итогам первенства мира.
Отметим, сестры Матвея Дарья и Анастасия также имеют достижения на российском и международном уровнях по дзюдо.
Фото: «Федерация дзюдо Волгоградской области»/ vk.com