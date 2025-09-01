Общество

План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часа

Общество 01.09.2025 16:12
0
01.09.2025 16:12

Росавиация в 15:59 мск 1 сентября сообщила о снятии ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU, план «Ковер» действовал больше часа. 

За это время на запасные аэродромы были отправлены 4 самолета. В настоящее время, согласно справочной волгоградского аэропорта, задерживаются пять рейсов в Сургут, Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург.   

Не смогли приземлиться в Волгограде рейсы из Сургута - самолет «ушел» в Саратов, а также два рейса из Екатеринбурга, которые отправили в аэропорт Самары. Также задерживаются два рейса - из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ограничения были введены 1 сентября в 14:47 в целях безопасности полетов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2025 17:42
Общество 01.09.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 16:40
Общество 01.09.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 16:21
Общество 01.09.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:56
Общество 01.09.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:43
Общество 01.09.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 15:21
Общество 01.09.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:52
Общество 01.09.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:45
Общество 01.09.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:12
Общество 01.09.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 14:06
Общество 01.09.2025 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 12:31
Общество 01.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:34 Реклама
Общество 01.09.2025 11:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:33
Общество 01.09.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 11:11
Общество 01.09.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 10:15
Общество 01.09.2025 10:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
17:25
Пассажиры колеса обозрения в Волгограде оказались в подвешенном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем ТарановымСмотреть фотографии
16:21
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» мостаСмотреть фотографии
16:12
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного годаСмотреть фотографии
15:43
«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точкахСмотреть фотографии
15:21
Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентябряСмотреть фотографии
14:52
В аэропорту Волгограда временно введен план «Ковер»Смотреть фотографии
14:45
10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военнымСмотреть фотографии
14:29
В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:12
Судебный пристав помог задержать дезертира под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:06
Более 230 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды ко Дню шахтераСмотреть фотографии
13:50
Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в СофииСмотреть фотографии
12:47
На юге Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
12:36
Зарплата волгоградских учителей выросла до 40 тысячСмотреть фотографии
12:31
Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родамСмотреть фотографии
12:06
В матче «Ротора» и «Спартака» обновлен рекорд посещаемости сезона Смотреть фотографии
11:45
Череп и фрагменты человеческого скелета нашли волгоградцы в СНТСмотреть фотографии
11:34
В «Царицынской опере» пройдут гастроли театра оперы и балета Удмуртской республикиСмотреть фотографии
11:33
«Сталинград. Без срока давности»: 1 Сентября в школах Волгограда началось с урока ПобедыСмотреть фотографии
11:11
Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде построили первый надземный пешеходный переходСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом в ДТП с автобусом перевернулся «ГАЗ Соболь»: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:20
Две новые школы открыли в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:05
Волгоградская область заняла 72-е место в рейтинге престижной работыСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде 1 сентября открыли движение трамвая №10Смотреть фотографии
08:07
Бастрыкин взял на карандаш волгоградское дело о мигранте-насильникеСмотреть фотографии
07:46
Под Волгоградом набережная за 70 млн превратилась в руиныСмотреть фотографии
07:02
Фестиваль «Ахтубинский помидор» пройдет под Волгоградом 6 сентябряСмотреть фотографии
 