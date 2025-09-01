План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часа

Росавиация в 15:59 мск 1 сентября сообщила о снятии ограничений на прием и вылет самолетов в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU, план «Ковер» действовал больше часа.

За это время на запасные аэродромы были отправлены 4 самолета. В настоящее время, согласно справочной волгоградского аэропорта, задерживаются пять рейсов в Сургут, Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург.

Не смогли приземлиться в Волгограде рейсы из Сургута - самолет «ушел» в Саратов, а также два рейса из Екатеринбурга, которые отправили в аэропорт Самары. Также задерживаются два рейса - из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что ограничения были введены 1 сентября в 14:47 в целях безопасности полетов.