В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного года

В преддверии начала нового учебного года энергетики провели мероприятия для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения общеобразовательных учреждений в Волгоградской области.

– Специалисты проверили техническое состояние электроустановок и линий электропередачи, стационарных ограждений, запирающих и заземляющих устройств, информационных знаков и плакатов на энергообъектах, находящихся вблизи школ, – пояснили в пресс-службе «Россети Юг». – Под особым контролем – защищенность трансформаторных подстанций от проникновения сторонних лиц и соответствие габаритов проводов воздушных ЛЭП.

В частности, специалисты «Волгоградэнерго» провели ремонт энергооборудования, обеспечивающего электроэнергией почти 70 общеобразовательных учреждений в населенных пунктах Волгоградской области. Так, в станице Сиротинской Иловлинского района заменили 25 опор ЛЭП, в хуторе Нагольном смонтировали 4,5 км нового провода. Школа в хуторе Авилов Иловлинского района получила 40 кВт дополнительной мощности для подключения оборудования пищеблока. Также энергетики провели капитальный ремонт и техническое обслуживание 21 трансформаторной подстанции.