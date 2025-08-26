Происшествия

В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»

Происшествия 26.08.2025 18:44
26.08.2025 18:44


26 августа в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. По информации очевидцев, авария случилась на дороге у рынка «Юбилейный».

- Водитель, управляя автомашиной «Газель», на пресечении улицы 50 лет Октября и проспект Героев Сталинграда совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после свидетели вызвали на место скорую. Помощь мальчику была оказана на месте.

Фото: Треш Волгоград / t.me

