В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»





26 августа в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. По информации очевидцев, авария случилась на дороге у рынка «Юбилейный».

- Водитель, управляя автомашиной «Газель», на пресечении улицы 50 лет Октября и проспект Героев Сталинграда совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после свидетели вызвали на место скорую. Помощь мальчику была оказана на месте.

Фото: Треш Волгоград / t.me