В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. Елецкой





В Ворошиловском районе Волгограда очевидцев обескуражил автомобильный переезд через трамвайные пути на ул. Елецкой. Здесь рельсы неожиданно оказались поглощены асфальтом. Произошедшее волгоградцы запечатлели на видео.







- Здесь вот уже три месяца трамвайная ветка стоит. Из-за реконструкции путей на Ангарском и стрелки на ул. Голубинской вагоны не ходят. Дорожное покрытие, судя по всему, на летнем солнце стало пластичным и под колёсами проезжающих машин постепенно наплыло на пути, в какой-то момент полностью их поглотив, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Волгоградка обращает внимание, что раньше все переезды отделывали специальными железными, пластиковыми или железобетонными панелями, однако сейчас специалисты, перешли на более дешёвый асфальт, из-за чего массово и возникают проблемы в местах примыкания дорожного полотна к трамвайной линии.

- Такое сейчас везде. На ул. Баррикадной и на путепроводе через Волго-Донской канал асфальт постоянно наплывает на пути. До последней реконструкции также было на ул. Краснознаменской, - добавила женщина.

Примечательно, что в свою очередь в мэрии ничего страшного в произошедшем на ул. Елецкой не увидели.

- После окончания реконструкции путей в Дзержинском и Центральном районах и перед возобновлением трамвайного сообщения специалисты транспортного предприятия проведут полную ревизию трамвайной инфраструктуры, и все выявленные недостатки будут устранены, - почерпнули в пресс-службе администрации Волгограда.

По словам специалистов, обустройство переездов через пути с использованием пластичного асфальта соответствует всем нормам и требованиям.

- Укладка асфальтобетонного покрытия на одном уровне с головкой рельса при ремонте трамвайных переездов соответствует всем установленным требованиям и делает движение автотранспорта через пути более плавным, - подытожили в муниципалитете.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»