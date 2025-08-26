



Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, испражнившегося на фигурку Чебурашки в сквере на улице Александрова в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в городской администрации, на этот раз лицо гражданина, который измазал своими экскрементами беззащитную фигурку мультипликационного персонажа, отчетливо сняли на видео.

Мужчина подошел к фигурке, снял штаны, испражнился на Чебурашку, а после того, как сделал свое «грязное» дело, еще какое-то время внимательно рассматривал то, что оставил после себя на несчастной скульптуре.

Администрация Волжского просит волжан, которым знаком этот человек, сообщить по телефону 42-12-41 или написать сообщение в соцсетях.

Напомним, что осенью прошлого года Чебурашка уже подвергался подобному нападению. Тогда на видео уже попадал мужчина, который, судя по кадрам, и сделал это тогда с фигуркой несчастного персонажа. Коммунальным службам пришлось отмывать и дезинфицировать «пострадавшего».

Однако тогда осквернителя Чебурашки задержать не удалось, так как видео было плохого качества. Второй раз на Чебурашку справили нужду уже в начале августа этого года. Фигурку вновь пришлось отмывать.

Видео: администрация Волжского