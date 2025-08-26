Две скоростные электрички назначили на 30 августа в Волгограде

В связи с предстоящим футбольным матчем, который состоится 30 августа на «Волгоград Арене», назначены две дополнительные электрички, которые будут курсировать по ускоренному варианту.

Электричка №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 20:38, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) – в 20:45, прибудет на ст. Шпалопропитка в 21:51. Электричка проскочит мимо остановок Дворец спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.

Пригородный поезд №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 20:24, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 20:31, прибудет на ст. Волжский в 21:08.

Остановки Бакинская, Вишневая, Верхнезареченская исключены из маршрута следования.

Напомним, 30 августа «Ротор» примет на домашнем поле «Спартак» из Костромы. Начало встречи – в 18.00 ч.