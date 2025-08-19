«Ростелеком» в седьмой раз поддержал фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. Провайдер организовал диджитал-локацию «Скорость как вид искусства», где резиденты и гости фестиваля в коллаборации с искусственным интеллектом (ИИ) создавали картины в стиле нейроарт и фотографировались на фоне собственных произведений искусства. В лаунж-зоне «Ростелекома» желающие заряжали гаджеты, а победители конкурсов получали спортивные призы.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Мы активно внедряем цифровые решения на основе ИИ как в собственные продукты, так и в проекты наших партнеров. Нейронные сети стали помощниками в решении рутинных задач в сфере экономики, промышленности, логистики, медицины, образования, сельского хозяйства. А как же может помочь ИИ в самовыражении? Участникам фестиваля мы предоставили уникальную возможность проявить себя в творческой среде будущего: воплотить свои идеи с помощью синтографии*.

В этом сезоне ULTRA100 объединил свыше 16 тыс. легкоатлетов, танцоров, художников, музыкантов, туристов из России, а также из 12 других стран мира. В формате нон-стоп на сценах фестиваля выступили 35 хэдлайнеров и музыкальных коллективов. На территории арт-парка были развернуты зрелищные спортивные турниры, танцевальные баттлы, соревнования по уличным дисциплинам: паркуру, скейтборду, роллерблейдингу**, BMX и стритболу. Спортсмены ULTRA100 на беговых дистанциях и велокроссах преодолели путь общей протяженностью более 200 км.За два дня площадку «Ростелекома» посетили около двух тыс. человек. Только на локации «Скорость как вид искусства» памятные фотографии с использованием ИИ сделали более 700 посетителей ULTRA100.

Вячеслав Глухов, директор ООО «Ультра-100»:

– Беги, твори, танцуй ULTRA100 – это и есть настоящее лето! Вместе с партнерами мы успешно притворяем в жизнь идеи фестиваля – популяризируем здоровый образ жизни, продвигаем узнаваемость региона, делаем Волжский привлекательным для творческих инициатив. Как всегда «Ростелеком» креативно подошел к организации своей площадки, чем помог сделать крупнейший на юге праздник событийного туризма незабываемым.

«Ростелеком» поддерживает десятки различных социальных проектов, направленных на развитие спорта, культуры, ИТ-образования в Волгоградской области. В конце августа национальный провайдер выступит партнером единственного в России арбузного фестиваля в Камышине, который ежегодно привлекает в регион около 20 тыс.туристов.

* Синтография (от – англ. synthography) — термин, который описывает создание изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркивает синтез различных элементов, техник и технологий для создания новой формы искусства, выходящей за рамки традиционной фотографии.