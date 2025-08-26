«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрах

В Волгограде ищут очевидцев дорожного происшествия на Семи ветрах в Дзержинском районе Волгограда с участием автомобилей Hyundai и Renault. Родственники 75-летнего водителя Hyundai утверждают, что при оформлении протокола машины перепутали, в результате виновником ДТП стал не тот человек, передает V102.RU.

- Машины обе светлые, поэтому перепутали. На самом деле, мой папа был за рулем Hyundai и ехал прямо в сторону OBI и ТЦ «Парк Хаус», - рассказала информагентству Анастасия Лазарева.

По ее словам, 21 августа на перекрестке между остановками «127-й квартал» и «Школа искусств» автомобиль Hyundai, которым управлял ее отец, задел водитель на белом Renault при выполнении поворота. Hyundai от удара развернуло и иномарка врезалась в дорожное ограждение. К частью, никто не пострадал.

- Отделались испугом. В машине вместе с папой ехали двое внуков, невестка и бабушка. Они ехали прямо. Мой папа всю жизнь водителем работал. Стаж вождения - 50 лет! И ни одной аварии! Он очень аккуратно всегда ездил, а с внуками тем более. Он не виноват, его задели. А при составлении протокола указали, что это мой папа якобы поворачивал, а Renault ехал прямо, - рассказывает Анастасия.

Доказать обратное, как считает женщина, могут записи с камер видеонаблюдения или видеорегистратора, свидетельства очевидцев.

- У водителя Renault запись не спрашивали. У моего папы видеорегистратор не работал. Возможно, кто-то видел момент ДТП или оно попало на камеру видеорегистратора. Там много людей и машин было. Просим откликнуться и помочь разобраться в этом происшествии, чтобы все было по закону, - поясняет женщина.

Если вы стали очевидцем этой аварии или у вас есть видеозапись момента этого ДТП, то можете оставить сообщение или связаться с редакцией по телефону: 8-937-55-66-102.

Фото читателей V102.RU