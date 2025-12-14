Угроза БПЛА второй раз 14 декабря объявлена в Волгоградской области





В Волгоградской области 14 декабря второй раз за день объявлена беспилотная опасность. Сообщения с предупреждениями на мобильные телефоны жителей региона от РСЧС стали поступать в 8:20 мск.

Жителям советуют избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Ранее, напомним, в Волгоградской области беспилотная опасность объявлялась ночью 14 декабря. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.

В связи с происшествием жители прилегающих к нефтебазе домов эвакуированы. В МУП «Урюпинская гостиница» развернут пункт временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет.