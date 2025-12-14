141 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионах





141 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены в течение прошедшей ночи в регионах России.

Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили 35 беспилотников в Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, и 22 – над Краснодарским краем.

Также 15 БПЛА уничтожены над территорией Тульской области, 13 – в Калужской области, 7 - над территорией Курской области, по 4 над территорией Рязанской и Ростовской областями, 3 – над Белгородской областью. Также 2 над Ленинградской областью и по одному над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.