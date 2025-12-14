В аэропорту Волгограда из-за шторма задерживается 12 рейсов





В аэропорту «Сталинград» в Волгограде продолжается задержка рейсов из-за непогоды. Согласно онлайн-табло аэропорта, на прилет и вылет задерживаются 12 рейсов.

Так, к данному часу волгоградцы ждут вылета рейсов в Санкт-Петербург и Казань авиакомпаний «Россия» и «IKAR». Также в волгоградском аэропорту ожидают вылета двух рейсов в Москву авиакомпаний «Россия» и «Победа».

Кроме того, задерживаются прилет рейсов из Астрахани, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и четырех из Москвы.

Напомним, 13 декабря погода также внесла коррективы в работу аэропорта. На эту ситуацию уже обратили внимание в Южной транспортной прокуратуре, заявив, что взяли ее на контроль.