Общество

«Подорожали процентов на 10»: сколько в Волгограде стоят новогодние ели и сосны

Общество 14.12.2025 10:17
0
14.12.2025 10:17


На уходящей неделе во всех районах Волгограда заработали елочные базары. И хотя большинство горожан откладывает покупку главного атрибута праздника на двадцатые числа декабря, уже сейчас многие идут в торговые ряды за атмосферой праздника. Как не прогадать с выбором хвойного и сколько денег готовить за живое дерево, расскажем в материале ИА «Высота 102».


В начале недели у волгоградцев появилась надежда на приход настоящей зимы, а вместе с ней – и новогоднего настроения. Но, когда на смену первому снегопаду пришел дождь, стало очевидно – зимняя сказка в очередной раз сбилась с курса. Пока на улицах о приближающихся праздниках напоминает лишь яркая иллюминация, елочные базары становятся глотком свежего, предновогоднего, воздуха. Стоит лишь вдохнуть этот хвойный аромат, как перед глазами оживают самые яркие воспоминания о празднике, который врезался в память картинками из детства.

- В этом году мы продаем в основном российские деревья – крымские сосны, башкирские ели. Единственные иностранки в этих рядах – норвежские пихты. И хотя по своей цене они значительно отличаются от всех других хвойных (Средняя по размерам пихта стоит в районе 8-9 тысяч рублей), к праздникам их полностью раскупают, - говорит один из сотрудников елочного базара в Центральном районе. – В этом году все деревья подорожали примерно на 10%. Классическая сосна, ставшая нашим самым ходовым товаром, стоит в районе двух тысяч рублей. Средняя российская ель также обойдется горожанам в две-две с половиной тысячи рублей.  К слову, большая часть волгоградцев готова заплатить за новогоднее дерево именно столько.



Выставленные на небольшом пятачке, часть праздничных деревьев выглядят весьма скромно. Но, оказавшись в доме, где на них с детской радостью повесят хоть новые игрушки, хоть невероятно популярный в наши дни антиквариат, эти слегка угловатые лесные гостьи расправят «крылья» и как минимум несколько недель будут радовать глаз всех постояльцев квартиры – у детей и котов эти эмоции можно смело умножать надвое.

- Люди приходят именно за живыми деревьями, потому что хотят ощущения праздника. В большинстве своем горожане выбирают елки с хорошим настроением. Если новогодняя сказка не выдалась на улице, то нужно создавать ее дома, - уверены продавцы. – Поэтому люди и улыбаются, и желают нам всего самого приятного. Хотя порой не покидает ощущение, что некоторые волгоградцы спешат к нам исключительно ради выяснения отношений. И почему кривые деревья, и зачем в очередной раз подняли цены… Всякое бывает. Но положительных эмоций все-таки больше.



Пока по открывшимся на днях елочным базарам многие прохожие гуляют, как по музею. Однако уже к концу следующей недели сотрудники торговых точек ожидают традиционного предпраздничного ажиотажа.

- Пик продаж начинается в среднем с 20-го декабря. Конечно, чаще всего волгоградцы покупают новогодние деревья в выходные. Мы планируем работать до 30 декабря, и, скорее всего, даже накануне Нового года к нам еще будут идти покупатели. Порой припозднившиеся с подготовкой волгоградцы прибегают уже 31-го декабря и, обнаруживая нас на месте, с облегчением выдыхают: «Все-таки успели!».

Где именно в Волгограде работают елочные базары и ярмарки, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Геннадия Гуляева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.12.2025 14:06
Общество 14.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 13:40
Общество 14.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 13:13
Общество 14.12.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 12:30
Общество 14.12.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 12:00
Общество 14.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 11:38
Общество 14.12.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 10:47
Общество 14.12.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 10:30
Общество 14.12.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 10:17
Общество 14.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 09:50
Общество 14.12.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 08:55
Общество 14.12.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 08:32
Общество 14.12.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 08:15
Общество 14.12.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 07:48
Общество 14.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2025 07:27
Общество 14.12.2025 07:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:06
Четыре хутора под Волгоградом остались без электричества из-за ветраСмотреть фотографии
13:40
«С таким мы еще не сталкивались»: в Волгограде накануне снегопада распустились первоцветыСмотреть фотографии
13:13
225 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:52
В Камышине ветер сорвал крышу детского сада и двух жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгоградской области из-за непогоды перекрыли трассу Р-228Смотреть фотографии
12:05
Стартовало финальное голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
12:00
Шторм оставил без интернета жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:38
Пособия по беременности увеличится для волгоградок в 2026 годуСмотреть фотографии
11:17
Рецидивист из Ростова под видом медика похитил деньги у жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Жуткая метель продолжает бушевать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В аэропорту Волгограда из-за шторма задерживается 12 рейсовСмотреть фотографии
10:17
«Подорожали процентов на 10»: сколько в Волгограде стоят новогодние ели и сосныСмотреть фотографии
09:50
Город, которого нет: как переименовывали улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области восстановили работу 86 ЛЭП и 2,6 тысяч подстанций после штормаСмотреть фотографии
08:55
В Камышине простятся с погибшим на СВО 25-летним Георгием ШмидтомСмотреть фотографии
08:32
Угроза БПЛА второй раз 14 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Жителей Урюпинска эвакуируют после удара дронов ВСУ по нефтебазеСмотреть фотографии
07:48
141 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области отменена пятичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
07:12
Обломки БПЛА повредили нефтебазу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
Звездопад Геминиды в ночь на воскресенье достигнет пикаСмотреть фотографии
21:02
Семьи с детьми попали в снежный плен на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
«Буквально в щепки»: ураган срывает крыши домов и магазинов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Котово в Волгоградской области на сутки оставят без водыСмотреть фотографии
18:20
Глава Фроловского района Владимир Шкарупелов ушел в отставкуСмотреть фотографии
17:50
Энергоснабжение нарушено ветром в 15 районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:25
В Волгоградской области предупреждают о продолжении шторма 14 декабряСмотреть фотографии
16:45
Из-за непогоды закрыто движение между двумя районами Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Желто-красное табло: шторм парализовал работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
15:30
Свет пропадает у жителей Волгограда и области из-за штормового ветраСмотреть фотографии
 