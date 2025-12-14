



На уходящей неделе во всех районах Волгограда заработали елочные базары. И хотя большинство горожан откладывает покупку главного атрибута праздника на двадцатые числа декабря, уже сейчас многие идут в торговые ряды за атмосферой праздника. Как не прогадать с выбором хвойного и сколько денег готовить за живое дерево, расскажем в материале ИА «Высота 102».





В начале недели у волгоградцев появилась надежда на приход настоящей зимы, а вместе с ней – и новогоднего настроения. Но, когда на смену первому снегопаду пришел дождь, стало очевидно – зимняя сказка в очередной раз сбилась с курса. Пока на улицах о приближающихся праздниках напоминает лишь яркая иллюминация, елочные базары становятся глотком свежего, предновогоднего, воздуха. Стоит лишь вдохнуть этот хвойный аромат, как перед глазами оживают самые яркие воспоминания о празднике, который врезался в память картинками из детства.

- В этом году мы продаем в основном российские деревья – крымские сосны, башкирские ели. Единственные иностранки в этих рядах – норвежские пихты. И хотя по своей цене они значительно отличаются от всех других хвойных (Средняя по размерам пихта стоит в районе 8-9 тысяч рублей), к праздникам их полностью раскупают, - говорит один из сотрудников елочного базара в Центральном районе. – В этом году все деревья подорожали примерно на 10%. Классическая сосна, ставшая нашим самым ходовым товаром, стоит в районе двух тысяч рублей. Средняя российская ель также обойдется горожанам в две-две с половиной тысячи рублей. К слову, большая часть волгоградцев готова заплатить за новогоднее дерево именно столько.









Выставленные на небольшом пятачке, часть праздничных деревьев выглядят весьма скромно. Но, оказавшись в доме, где на них с детской радостью повесят хоть новые игрушки, хоть невероятно популярный в наши дни антиквариат, эти слегка угловатые лесные гостьи расправят «крылья» и как минимум несколько недель будут радовать глаз всех постояльцев квартиры – у детей и котов эти эмоции можно смело умножать надвое.

- Люди приходят именно за живыми деревьями, потому что хотят ощущения праздника. В большинстве своем горожане выбирают елки с хорошим настроением. Если новогодняя сказка не выдалась на улице, то нужно создавать ее дома, - уверены продавцы. – Поэтому люди и улыбаются, и желают нам всего самого приятного. Хотя порой не покидает ощущение, что некоторые волгоградцы спешат к нам исключительно ради выяснения отношений. И почему кривые деревья, и зачем в очередной раз подняли цены… Всякое бывает. Но положительных эмоций все-таки больше.









Пока по открывшимся на днях елочным базарам многие прохожие гуляют, как по музею. Однако уже к концу следующей недели сотрудники торговых точек ожидают традиционного предпраздничного ажиотажа.

- Пик продаж начинается в среднем с 20-го декабря. Конечно, чаще всего волгоградцы покупают новогодние деревья в выходные. Мы планируем работать до 30 декабря, и, скорее всего, даже накануне Нового года к нам еще будут идти покупатели. Порой припозднившиеся с подготовкой волгоградцы прибегают уже 31-го декабря и, обнаруживая нас на месте, с облегчением выдыхают: «Все-таки успели!».

Где именно в Волгограде работают елочные базары и ярмарки, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Геннадия Гуляева