«С таким мы еще не сталкивались»: в Волгограде накануне снегопада распустились первоцветы





Накануне нагрянувшей непогоды в Волгоградской области зацвели первоцветы. Доверившись непостоянной погоде, нежные цветы показались как на садовых участках, так и на лесных полянах.

Второе открытие дачного сезона у волгоградцев случилось еще в ноябре. Тогда к своему удивлению горожане заметили на грядках поспевающую клубнику и налившуюся соком малину. В первых числах декабря погода вновь не оправдала ожиданий и продолжила свой полувесенний «аттракцион».

- В начале этой недели я еще собирал грибы. Да, рядовка немного подмерзла, но в целом выглядит вполне прилично, - рассказывает основатель волгоградского реабилитационного центра для птиц и животных иеромонах Василиск. – На плодовых деревьях настолько критично набухли почки, что, казалось, еще немного, и они зацветут. Но самое удивительное, что на грядках проснулись первоцветы: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускарики и крокусы.





Нежные головки цветов, считающихся главными предвестниками теплой весенней погоды, заметил и волгоградский фотограф Павел Сторчилов.

- На календаре первая треть декабря, а у нас начинает цвести чистяк весенний, - говорит волгоградец. – Прежде я с такими аномалиями не сталкивался ни разу.

Впрочем, о волгоградском климате, буквально на глазах меняющем свой вектор, волгоградцы судят не только по осенне-зимнему урожаю. Едва ли не главным маркером для большинства жителей становится снег, который в декабре превратился едва ли не в экзотику.

- Погода действительно меняется достаточно ощутимо. В 2019-м году, когда мы только заливали фундамент под храм, прихожане подходили ко мне с такими разговорами: «Батюшка, смотрите, какая теплая зима. Вот бы на Новый год пошел снег!». Я тогда на них серьезно смотрел и отвечал: «Какой снег! У нас еще фундамент не готов. Вот как доделаем его, так и осадки придут. К Рождеству!». И, представляете, на мое удивление, вечером 6-го января с неба посыпались огромные белые «лопухи». За короткое время снега выпало едва ли не по колено. Помню, что в городе в те дни случился настоящий коллапс. А сегодня в середине декабря на улицах до сих пор виднеется зеленая трава.

О необычных подарках поздней осени корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. В ответ на удивление дачников, еще ни разу не собиравших урожай в конце ноября, специалисты предлагали не переживать за будущий сезон и строить любые предположения не раньше конца зимы. По их словам, даже небольшой морозец и обильные снегопады станут пускай и не 100%, но все же гарантией хорошего урожая как у дачников, так и у местных фермеров.

- Вы и сами видите, каким аномально теплым выдался ноябрь. По словам метеорологов, устойчивый снежный покров до конца не сформировался даже в Сибири, - комментировал декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Из-за таких погодных "каруселей" не все растения ушли в состояние физиологического покоя. Отсюда и позднее плодоношение. Как только в регион придут заморозки – а их прогнозируют уже в ближайшие дни, – у дачников закончится сезон и малины, и ежевики. Дальше все будет зависеть от условий зимы. При сильных отрицательных температурах и отсутствии снега риски сохранятся не только для дачных растений, но и для наших сельскохозяйственных культур. Если же зима наконец покажет свой характер и придет к нам со снегом, а весна не принесет возвратных заморозков в начале мая, то будущий урожай порадует и волгоградских садоводов, и фермеров.

Фото Павла Сторчилова