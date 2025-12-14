Шторм оставил без интернета жителей Волгограда и области





На проблемы с домашним интернетом жалуются жители Волгограда и области сегодня, 14 декабря. Как поясняют волгоградцы, нет доступа к сети у волгоградцев с 13 декабря.

Проблемы с интернетом фиксируются у жителей Центрального, Дзержинского и Краснооктябрьского района, а также в некоторых муниципальных районах области. По словам жителей региона, интернет-провайдеры начали устранять аварию еще днем 13 декабря. К этому часу неполадки так и не были устранены.

Судя по данным мониторингового сервиса СБОЙ.РФ, неполадки фиксируются у провайдеров МТС, Билайн, Ростелеком и ДОМ.РУ. Помимо жителей Волгоградской области, на сбои в работе интернета пожаловались жители Ленинградской, Саратовской, Самарской и Ростовской областей.