Общество

Жуткая метель продолжает бушевать в Волгоградской области

Общество 14.12.2025 10:47
0
14.12.2025 10:47


Сегодня, 14 декабря, в Волгоградской области непогода продолжает терроризировать жителей региона. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, метель и гололедица продлится в области до конца суток.

- 14 декабря ожидается в отдельных районах небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Днем в отдельных районах порывы ветра 17-22 м/с. Температура воздуха в регионе днем составит -2…-7º, - пояснили синоптики. - 15 декабря ожидается без существенных осадков. На дорогах гололедица. Местами порывы ветра достигнут 13-15 м/с. Температура воздуха днем -2…-7º, местами до -10º.

16 декабря столбики термометра ночью опустятся до -7…-12º, а днем температура воздуха составит -1…-6º. 

