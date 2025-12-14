Жуткая метель продолжает бушевать в Волгоградской области





Сегодня, 14 декабря, в Волгоградской области непогода продолжает терроризировать жителей региона. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, метель и гололедица продлится в области до конца суток.

- 14 декабря ожидается в отдельных районах небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Днем в отдельных районах порывы ветра 17-22 м/с. Температура воздуха в регионе днем составит -2…-7º, - пояснили синоптики. - 15 декабря ожидается без существенных осадков. На дорогах гололедица. Местами порывы ветра достигнут 13-15 м/с. Температура воздуха днем -2…-7º, местами до -10º.

16 декабря столбики термометра ночью опустятся до -7…-12º, а днем температура воздуха составит -1…-6º.