В Волгоградской области восстановили работу 86 ЛЭП и 2,6 тысяч подстанций после шторма





В Волгоградской области продолжается восстановление энергетических объектов после обрушения на регион непогоды. Как уточнили в Россети ЮГ, специалистами восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра.

- Специалисты продолжали восстановительные работы и поэтапный ввод энергообъектов в работу в течение всей ночи. Сложная ситуация остаётся в районах Заволжья. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют снежные заносы и сильный ветер, - уточняется в компании.

В устранении технологических нарушений в Волгоградской области задействованы порядка 170 человек в составе 65 бригад, а также почти 70 единиц специальной техники и 17 резервных источников электроснабжения.

Напомним, по сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области 14 декабря ожидается продолжение шторма в отдельных районах региона. Губернатор Волгоградской области ранее дал ряд поручений в связи с ликвидацией последствий разгула стихии на территории региона. 13 декабря из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с было нарушено электроснабжение в населенных пунктах центральных и северо-западных районах региона.