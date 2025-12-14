Пособия по беременности увеличится для волгоградок в 2026 году





В 2026 году размер пособия по беременности для волгоградок составит примерно 125 тысяч рублей. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин РИА Новости.

Парламентарий также уточнил, что для волгоградок, которые ждут на свет сразу несколько малышей, выплата составит около 172 тысяч рублей.

В 2025 году размер пособия составляет 103 и 143 тысячи рублей соответственно. Пособие рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за последние два календарных года и количества дней отпуска.