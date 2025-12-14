Обломки БПЛА повредили нефтебазу в Волгоградской области

Волгоградская область снова подверглась атаке дронами ВСУ. Глава региона Андрей Бочаров прокомментировал массированную атаку БПЛА ночью 14 декабря.
По словам Бочарова, жертв среди волгоградцев нет.
- В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительным данным пострадавших нет, - говорится в заявлении.