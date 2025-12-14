В Волгоградской области из-за непогоды перекрыли трассу Р-228





В Волгоградской области из-за бушующей метели на трассе Р-228 введены временные ограничения на передвижение транспорта. Как уточнили в Госавтоинспекции региона, ограничения действуют на участке трассы от города Красноармейск Саратовской области до границы с Камышинским районом Волгоградской области.

- Госавтоинспекция настоятельно просит отказаться от поездок автомобильным транспортом в направлениях Волгоград-Саратов и Саратов-Волгоград до улучшения погодных условий, - предупреждают в ведомстве.

Если же вы уже находитесь в пути, то в Госавтоинспекции советуют переждать непогоду на ближайших специализированных стоянках.