225 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льда





В Волгоградской области 225 единиц специальной техники обеспечивают проезд на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Для обработки проезжей части израсходовано 4,7 тысячи тонн противогололедных материалов.

Как уточнили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, на федеральных трассах дежурство несли 89 единиц техники. Специалисты израсходовали порядка 1,4 тыс. тонн песко-соляной смеси.

По информации облкомдортранса, специалисты оперативно реагируют на изменение погодных условий, борются с последствиями осадков преимущественно в северных и центральных районах, проезд обеспечен на всех участках. В работе задействовали 136 единиц техники, использовано более 3,3 тыс. тонн противогололедных материалов. Одновременно ведется работа на упреждение по обработке искусственных сооружений, а также спусков и подъемов. Мониторинг ситуации ведется круглосуточно.

Напомним, в Волгоградской области продолжается восстановление энергетических объектов после обрушения на регион непогоды. Как уточнили в Россети ЮГ, специалистами восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра.