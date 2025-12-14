Расследования

Рецидивист из Ростова под видом медика похитил деньги у жителя Волгоградской области

Расследования 14.12.2025 11:17
14.12.2025 11:17


Оперативники МВД России по Волгоградской области задержали 38-летнего ранее судимого жителя Ростовской области. Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, ростовчанин под видом медика втерся в доверие жителя Волжского и убедил перевести крупную сумму на неизвестный счет. 

Уточняется, что с 63-летним волжанином подозреваемый связался в мессенджере и под предлогом предоставления информации о местонахождении его безвестно пропавшего сына убедил мужчину перевести денежные средства в сумме 12 000 рублей на номер банковской карты.

Позднее сотрудники полиции выяснили местонахождение злоумышленника и выехали в служебную командировку для его задержания. В ходе обыска по месту его жительства полицейские изъяли банковскую карту и сотовый телефон, использовавшиеся при совершении противоправных действий.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

