Город, которого нет: как переименовывали улицы в Волгограде





История Волгограда — это история постоянных трансформаций, и самый наглядный их след — названия улиц Волгограда. Под современными табличками привычных городских улиц скрываются названия сталинской эпохи, а под ними — следы купеческого Царицына. Каждый пласт — свидетель своей эпохи: имперской, революционной, военной, советской, постсоветской.

На фоне неутихающих споров про переименование Волгограда в Сталинград редакция ИА «Высота 102» вспомнила, как менялись названия главных городских улиц за его 436-летнюю историю.

От Успенской до Ленина, от Никольской площади до площади Павших Борцов — узнайте, как переименования улиц Волгограда отражают историю города от Царицына до наших дней.

Царицын: имперский порядок и купеческий дух





История Царицына запечатлена в топонимике, которая была практичной и идеологически верной в рамках империи. Названия давались по храмам, направлению дорог или в честь монархов.

Успенская улица → ул. Ленина.





Одна из старейших артерий города, возникшая в первой половине XVIII века от Успенского собора (в районе памятника Хользунову на набережной). Её переименование стало одним из самых символичных актов новой власти, сменившей религиозный ориентир на имя вождя революции. Это ключевой момент в истории Волгограда, обозначивший разрыв с прошлым.

Елизаветинская улица → ул. Гоголя





Переименование улицы произошло ещё в дореволюционную эпоху, в 1909 году. Историческая застройка здесь представлена двумя заметными объектами: на чётной стороне находятся отреставрированный «Дом Репниковой», в котором сейчас располагается музей, а также здание Ростелекома, занимающее бывшие корпуса гвоздильного завода купцов Серебряковых.

Ростовская улица→ ул. Профсоюзная

Пример сложной топонимической судьбы. После революции улица стала ул. Молотова, а после войны, в ходе десталинизации, получила нейтральное название «Профсоюзная», под которым известна сегодня. Это часть истории Волгограда периода «оттепели».

• Московская улица → пр. Ленина





Главная дорога в столицу империи была фактически стёрта с карты при послевоенном восстановлении, став частью проспекта Ленина. Это пример того, как менялась сама планировка улиц Волгограда.

Пролегала Московская от нынешней Площади Павших борцов по направлению к Волге. Затем её путь проходил через арку бывшего агентства «Аэрофлота», пересекал внутренние дворы и улицу Советскую к улице Чуйкова.

• Петровская улица → ул.Чуйкова.

Изначально названа в память о визите Петра I в 1722 году. В 1923 году её переименовали в «Краснопитерскую» — попытка соединить имя царя-реформатора с историей революции, а в 1980-е, уже в Волгограде, назвали в честь маршала Чуйкова, командовавшего 62-й армией. Имя Петра было окончательно забыто.

• Астраханская улица → ул. Советская





Одна из двух ключевых улиц первой крепости, параллельная Волге. Её переименование ознаменовало переход от «царского» географического указателя к обобщённому символу новой власти. При этом старая застройка была почти полностью утрачена. Улица тянулась от Покровской церкви (около здания Центрального рынка) до Астраханского моста.

• Екатерининская улица → ул. Пролеткультская

Смена имени императрицы на аббревиатуру от «пролетарской культуры» — ярчайший знак эпохи в топонимике улиц Волгограда. Сегодня это, возможно, самая короткая улица города, на которой официально числятся всего два здания

2. Сталинградский период (1925-1961). Самая массовая волна переименований

Этот период характеризуется идеологическими переименованиями: улицы получали имена революционеров, советских деятелей, символов новой эпохи.

• Площадь Никольская → Площадь Павших Борцов.

Впервые отмеченная на карте в 1820 году, к 1870-м это пространство между современными улицами Порт-Саида и 7-й Гвардейской стало Балканской площадью. Строительство Никольской церкви в 1899 году кардинально изменило её облик и дало площади новое имя — Никольская. XX век принёс новые перемены: в 1916 году через площадь проложили трамвайную линию к заводу «Красный Октябрь». После революции её имя стало меняться, следуя за духом времени: сначала Площадь Интернационала, затем Площадь 9 января. В послевоенные годы она была переименована в площадь Обороны, однако окончательное название закрепилось лишь в 1960 году. 22 апреля, в день 90-летия В. И. Ленина, здесь был торжественно открыт памятник вождю, и площадь обрела своё современное имя, под которым известна сегодня.

• Улица Княгининская → Улица Рабоче-Крестьянская.





Путь главной улицей Зацарицынской части начинался от реки Царицы и тянулся параллельно Волге до самых юго-западных окраин, где располагались многочисленные лесные склады, упираясь в пути в Волго-Донскую железную дорогу.

• Улица Дубовская → ул. Академическая.





Улица Академическая также хранит память о царицынском прошлом, когда она носила название Дубовская. Сегодня она привлекает внимание сохранившимися зданиями XIX – начала XX веков. Особое место среди них занимает здание Казачьего театра — уникальный архитектурный памятник, построенный в 1862 году на средства мецената Шлыкова.

• Ломоносовская/Саратовская улицы → ул. Мира

Первая улица, восстановленная в разрушенном Сталинграде, имеет сложную предысторию. До войны на её месте находились две разные улицы — Ломоносовская (она заканчивалась в районе нынешнего Главпочтамта) и Саратовская (начинавшаяся от здания современной библиотеки им. Горького), разделённые сетью небольших переулков. Первоначальная застройка здесь была преимущественно одноэтажной и деревянной, но к началу XX века её сменили каменные трёх- и четырёхэтажные дома, построенные на купеческие средства. Важной доминантой того времени была Спасо-Преображенская церковь, располагавшаяся приблизительно на пересечении современных улиц Мира и Комсомольской.





После Сталинградской битвы переименование улиц стало актом народной памяти. Так появились улицы Рокоссовского, Ерманского, Тельмана, Ополченская, Таращанцев, Жукова, Чуйкова, Родимцева, Шумилова и других. Карта города превратилась в памятник истории, где каждая улица напоминала о командире, дивизии или народном ополчении.

СПРАВКА: жилищное строительство в первые послевоенные годы носило хаотичный и вынужденный характер. Главными задачами были скорейшее обеспечение людей кровом и приведение в порядок полуразрушенных, но уцелевших зданий, а вопросы долговечности и качества часто отодвигались на второй план. Город наполнялся временным жильём — бараками и быстровозводимыми сборными домами, известными как «финские домики».

Переломный момент наступил лишь в 1949 году, когда Сталинград официально перешёл от возведения временных сооружений к плановому строительству капитального, многоэтажного жилья, полностью отказавшись от практики сооружения бараков. Именно с этого времени началось целенаправленное формирование нового архитектурного облика города. Таким образом, между окончанием Сталинградской битвы в 1943 году и началом осмысленного градостроительного восстановления прошло целых шесть лет.

3. Волгоградский период (после 1961 года). Новые герои





Переименование Сталинграда в Волгоград не остановило процесс, но сместило фокус с абстрактных лозунгов на конкретные личности — героев войны и мирного времени.

• Улица им. капитана милиции Андрея Тряскина (1964 г.). Эта улица стала одним из первых примеров такой персонализированной памяти в Волгограде. Она носит имя сотрудника правопорядка, трагически погибшего при исполнении служебного долга в 1954 году во время задержания опасного преступника в Краснооктябрьском районе.

• Улица им. Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Соединяет военную и послевоенную историю Волгограда, увековечивая память о человеке, который был и фронтовиком, а после Победы посвятил два десятилетия службе в органах внутренних дел.

• Улицы им. Владимира Степкина и Алексея Дусева Эти переименования в Волгограде вернули в публичное пространство память о героях 1990-х и 2000-х, погибших при исполнении служебного долга.

• Улицы в честь участников Сталинградской битвы

Крупнейшая топонимическая акция последних лет, инициированная губернатором Андреем Бочаровым. Целый ряд новых улиц в Волгограде получил имена защитников города, представляющих разные рода войск и сферы деятельности: от легендарных лётчиков, таких как дважды Герой Советского Союза Василий Ефремов и генерал Борис Еремин, до пехотинца, Героя России Абдулы Ижаева и учёного-фронтовика Максима Загорулько.

История Волгограда читается по карте как открытая книга. Переименование улиц — это непрерывный диалог между прошлым и настоящим, где каждое имя пытается ответить на вопрос: какие ценности и чью память мы, как город и общество, хотим сохранить для будущего. Дебаты же о возможном переименовании Волгограда в Сталинград являются логичным продолжением этого многовекового диалога города со своим именем и своей памятью.

