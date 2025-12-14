Жителей Урюпинска эвакуируют после удара дронов ВСУ по нефтебазе





В Урюпинске Волгоградской области после массированной атаки украинских беспилотников развернут пункт временного размещения для местных жителей.

Напомним, в Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.

В связи с происшествием жители прилегающих к нефтебазе домов эвакуированы. В МУП «Урюпинская гостиница» развернут пункт временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет.