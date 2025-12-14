Общество

В Волгоградской области отменена пятичасовая опасность по БПЛА

Общество 14.12.2025 07:27
14.12.2025 07:27


14 декабря волгоградцам вновь разрешили подходить к окнам и выходить на открытый воздух. В 6:00 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку смс-сообщений об отмене режима опасности атаки БПЛА.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Отметим, беспилотная опасность действовала в регионе около пяти часов. Соответствующий режим был введён примерно в полночь. При этом в Волгограде аэропорт функционирует в обычном режиме без задержек. 

