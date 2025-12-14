В Камышине ветер сорвал крышу детского сада и двух жилых домов





В Камышинском районе Волгоградской области сильный ветер сорвал крышу у детского сада. Об этом 14 декабря рассказали в районной администрации.





– В Воднобуерачном сорвало часть крыши над детским садом, в Антиповке пострадал конёк на крыше одного дома и была сорвана крыша другого, в Саломатино есть повреждения заборов и крыш в частном секторе, в Дубовке – обрыв провода, – уточнили о ситуации в районе в местной администрации. – На сегодня, где необходимо, организован подвоз воды населению. Восстановительные работы для обеспечения подачи электроэнергии продолжаются силами Камышинских межрайонных электрических сетей ОАО «Волгоградоблэлектро» и Петроввальского РЭС ПО «Камышинские электрические сети» волгоградского филиала «Россети Юг».

Также местными властями принимаются меры для минимизации последствий разгула стихии, оценивается размер ущерба и возможность проведения ремонтных работ.

Напомним, в Волгоградской области продолжается восстановление энергетических объектов после обрушения на регион непогоды. Специалистами восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра. По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области 14 декабря ожидается продолжение шторма в отдельных районах региона. Губернатор Волгоградской области ранее дал ряд поручений в связи с ликвидацией последствий разгула стихии на территории региона. 13 декабря из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с было нарушено электроснабжение в населенных пунктах центральных и северо-западных районах региона.

Видео: администрация Камышинского района