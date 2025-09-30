Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозе





Жители Волгоградской области наконец начнут получать СМС-предупреждения о воздушной опасности. Система оповещения заработала в регионе с 30 сентября.

На мобильные устройства волгоградцев при угрозах атак БПЛА начнут приходить сообщения с текстом «Внимание! В Волгоградской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон:112». Когда опасность минует, текст сообщения будет следующим: «Внимание! Отбой БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ».

Отметим, что жители соседних с Волгоградской областью регионов получают предупреждения о воздушной угрозе уже на протяжении нескольких месяцев. Иногда, по непонятным причинам, волгоградцам приходили уведомления RSCHS об атаках в Астраханской, Ростовской областях.

В Волгоградской области, напомним, законодательно запрещено вести фото- и видеосъемку беспилотников, а также мест их падения. За распространение в Сети таких материалов утверждены крупные штрафы.