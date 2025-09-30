Главное

Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозе

30.09.2025
30.09.2025


Жители Волгоградской области наконец начнут получать СМС-предупреждения о воздушной опасности. Система оповещения заработала в регионе с 30 сентября. 

На мобильные устройства волгоградцев при угрозах атак БПЛА начнут приходить сообщения с текстом «Внимание! В Волгоградской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон:112». Когда опасность минует, текст сообщения будет следующим: «Внимание! Отбой БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ».

Отметим, что жители соседних с Волгоградской областью регионов получают предупреждения о воздушной угрозе уже на протяжении нескольких месяцев. Иногда, по непонятным причинам, волгоградцам приходили уведомления RSCHS об атаках в Астраханской, Ростовской областях. 

В Волгоградской области, напомним, законодательно запрещено вести фото- и видеосъемку беспилотников, а также мест их падения. За распространение в Сети таких материалов  утверждены крупные штрафы. 

19:17
Под Волгоградом семьям пятерых погибших бойцов передали Ордена МужестваСмотреть фотографии
18:45
Под Волгоградом нашли гиблое место для астматиковСмотреть фотографии
18:30
Компаньон заподозренного в коррупции Момотова продолжает зарабатывать в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Лидеру волгоградских байкеров сделали внушение из-за выходки мотоциклистовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
16:32
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегийСмотреть фотографии
16:05
Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья ПодольскаяСмотреть фотографии
15:35
Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотникаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
 